Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Brittnau auf der Pfaffnauerstrasse. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte die Baustellenabschrankung und fuhr das Lichtsignal um. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr das Auto in unbekannte Richtung weg. Es entstand Sachschaden in der Höhe von 4'000 Franken.

Der Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Deshalb sucht die Kantonspolizei Aargau Augenzeugen (Tel. 062 886 88 88).

