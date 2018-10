Die von der Staatsanwaltschaft Frauenfeld in Auftrag gegebene Obduktion hat zur Identifikation der Frau geführt. Beim Opfer handelt es sich um eine 74-jährige Mazedonierin, die sich als Touristin in der Schweiz aufhielt, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Montag mitteilt. «Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.»

Wie die Polizei weiter schreibt, war beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Kopf vom Körper abgetrennt. «Die Hintergründe der Tat sind weiter ungeklärt und Gegenstand der Ermittlungen.»