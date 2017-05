Ein 39-Jähriger Autofahrer verliess die Autobahn in Trübbach und beabsichtigte links in die Staatsstrasse in Richtung Balzers zu fahren. Dabei übersah er den von Balzers kommenden Motorradfahrer und es kam zur Kollision, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 23'000 Franken.

Die Polizeibilder vom Mai 2017: