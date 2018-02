Im Industriegebiet in der Nähe des Bahnhofs ist ein Auto in Brand geraten. "Das Feuer hat auf ein Haus übergegriffen", sagt Max Suter, Sprecher der Kantonspolizei, der AZ. Ein Grossaufgebot der Feuerwehren Rothrist, Aarburg und Oftringen sind vor Ort. Zeitweise schlugen die Flammen mehrere Zehnmeter hoch in die Luft.