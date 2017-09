Ein Rentner wollte beim Rheincenter in Weil am Rhein die Tramgleise überqueren, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Dienstag mitteilte. Dabei übersah er das in Richtung Basel fahrende BVB-Tram.

Obwohl der Tramführer abbremste und ein akustisches Signal gab, lief der «Tourist aus dem hohen Norden», wie er in der Mitteilung genannt wird, weiter. Durch den seitlichen Aufprall fiel er zu Boden.