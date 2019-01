Die junge Automobilistin war am Freitag südwärts in Richtung Mesocco unterwegs und wollte in der Nähe des Rastplatzes Isola einen Anhängerzug überholen. Dabei kam ihr ein Personenwagen entgegen. Die Lenkerin wollte auf den Rastplatz ausweichen, kollidierte jedoch frontal mit dem Auto des 61-Jährigen, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Die Rettungsflugwacht flog den verletzten Mann ins Spital Lugano, die Ambulanz fuhr die Frau ins Spital Bellinzona. Geborgen worden waren die Verletzten von Einsatzkräften der Schadenwehr San Bernardino sowie der Feuerwehr Mescolcina Alta. Dafür musste der San Bernardinotunnel für eine halbe Stunde gesperrt werden. An den Personenwagen entstand Totalschaden.