Eine 22-jährige Somalierin hat am Samstagabend in einer Wohnung in Zürich-Seebach ihren 28-jährigen Lebenspartner mit einer Stichwaffe verletzt. Das Opfer wurde ins Spital gebracht und notoperiert. Sein Zustand wurde als stabil bezeichnet. Die Frau wurde vor Ort festgenommen.

Die Stadtpolizei Zürich sei kurz nach 20.00 Uhr wegen eines verletzten Mannes in eine Wohnung im Kreis 11 gerufen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vor Ort hätten die Polizisten den 28-jährigen Somalier mit einer Stichverletzung am Oberkörper aufgefunden.

Der Verletzte sei umgehend mit der Sanität ins Spital gebracht worden. Gemäss bisherigen Abklärungen und Befragungen durch Detektive der Stadtpolizei Zürich war es zuvor in der Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mann und dessen Lebenspartnerin gekommen. Die Partnerin sei vor Ort festgenommen, polizeilich befragt und der Staatsanwaltschaft zugeführt worden.

Das Forensische Institut Zürich habe eine umfassende Spurensicherung vorgenommen. Die genauen Hintergründe und der Tathergang waren vorerst nicht bekannt, wie es weiter heisst.