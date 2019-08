Beim Prüfen von Ermittlungsansätzen habe man Kontakt mit den Sendungsverantwortlichen beim ZDF aufgenommen, sagte ein Sprecher der Schwyzer Kantonspolizei am Dienstag auf Anfrage. Die Ermittlungen zum Gewaltdelikt vor über 15 Jahren hätten nie geruht. Allerdings ist es bis heute ungeklärt.

Die 22-jährige Reisebüro-Angestellte war am 27. Februar tot an ihrem Arbeitsort in Altendorf SZ aufgefunden worden. Zwei Kundinnen hatten am Freitagnachmittag das Reisebüro aufgesucht. Da sich längere Zeit kein Personal bemerkbar machte, hielten sie im Geschäft Nachschau. Sie stellten eine Blutspur fest und alarmierten sofort die Polizei.

Weil im Geschäft eine Geldkassette fehlte, schloss die Polizei ein Raubdelikt nicht aus. Bei der Spurensicherung am Tatort wurden unter anderem zwei Patronenhülsen sichergestellt, die auf eine Faustfeuerwaffe mit Kaliber 7,62 als mögliche Tatwaffe schliessen lassen. Die Munitionsteile stammen aus den Jahren 1952 und 1956.

Vorschau auf die Sendung