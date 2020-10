Fall Locarno: Sechs Schüler prügelten auf Maturreise Asylbewerber spitalreif

Am Montag machten Maturanden der Stadtzürcher Kantonsschule Hottingen aus unschönem Grund Schlagzeilen: Sie schlugen einen Asylbewerber während einer Schulreise spitalreif. Mittlerweile haben sich einige Fragen zum Fall geklärt. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, befanden sich vier Klassen der Kantonsschule seit Montag auf Maturareise in Locarno. Am Donnerstagabend, dem letzten Abend der Reise, schlichen sich einige Schüler nach der Präsenzkontrolle nach Mitternacht aus der Unterkunft. Sie wollten in der Stadt Musik hören und etwas weiterfeiern. Dazu gingen sie Richtung Piazza Castello in der Innenstadt. Dies ist ein Ort, der bei Jugendlichen beliebt ist.

Schüler hörten erst auf, als anderer Maturand intervenierte

Aus unbekanntem Anlass eskalierte die Situation um vier Uhr morgens. Einige Schüler begannen, auf einen 23-jährigen Asylbewerber einzuprügeln. Dieser konnte sich nicht wehren. Was die Schüler schliesslich davon abhielt, weiterzuprügeln war ein anderer Maturand, der probierte, den Verletzten in Sicherheit zu bringen. Die Polizei kann dies allerdings noch nicht bestätigen, zumal die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Gemäss Marco Frei von der Tessiner Kantonspolizei wurden sie von einer Polizeipatrouille gestoppt. Der Asylbewerber kam mit zwei gebrochenen Zähnen und einem blauen Auge davon. Genauere Angaben zu seinem Gesundheitszustand wurden von der Polizei noch nicht gemacht. Die beteiligten sechs Schüler wären am nächsten Morgen nach Hause gekehrt, wären sie nicht für ein Verhör länger in Locarno gehalten worden.

In einem Mail äussert der Rektor der Kantonsschule seine Betroffenheit. Er wünscht dem verletzten Asylbewerber «eine rasche und vollständige Genesung» und spricht davon, dass die Schule die polizeilichen Abklärungen unterstützen wird. Vonseiten der Schule werden zunächst die Ermittlungen der Polizei abgewartet, bevor Disziplinarmassnahmen getroffen werden.