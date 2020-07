Fahrrad- und E-Bike Diebstahlserie: Nach Hausdurchsuchungen sind zwei Männer in Haft

Seit Frühjahr 2020 wurden der Kantonspolizei Solothurn zahlreiche Fahrrad- und E-Bike- Diebstähle in der Stadt Olten gemeldet. Nach umfangreichen Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn, sind am Donnerstag, 23. Juli 2020, mehrere Hausdurchsuchungen in Olten und Umgebung durchgeführt worden. Dabei wurden drei Männer vorläufig festgenommen. Ebenfalls stellte die Polizei mehrere Fahrräder, E-Bikes sowie Zubehörteile sicher.

Die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn hat gegen die drei mutmasslichen Täter, einen 34-jährigen Kosovaren, einen 44-jährigen Syrier und einen 33-jährigen Schweizer, eine Strafuntersuchung eröffnet. Zwei Beschuldigte befinden sich in Untersuchungshaft.

