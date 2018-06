Kurz nach 6 Uhr am Samstagmorgen hat ein 20-jähriger Autofahrer in Riedholz einen Selbstunfall verursacht. Der Mann war auf der Waldaustrasse unterwegs und beabsichtigte in die Attisholzstrasse einzubiegen.Dort geriet sein Fahrzeug ausser Kontrolle und kollidierte frontal mit einer Signalisationstafel und mit einem Kandelaber.

Der leicht verletzte Lenker wollte sich von der Unfallstelle entfernen, nachdem sein Auto zum Stillstand gekommen war. Nach ersten Erkenntnissen stand er unter Alkoholeinfluss. Der Schweizer wurde mit der Ambulanz zur Kontrolle und zur Blutentnahme in ein Spital gebracht. Das Auto musste mit Totalschaden von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Aktuelle Polizeibilder vom Mai/Juni: