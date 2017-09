Mehrmals schlug der damals unbekannte Täter in Fulenbach zu: Vor allem im Bereich der Schulanlagen an der Schmiedengasse und der Dorfstrasse sowie beim Werkhof der Gemeinde Fulenbach versprayte er öffentliche Gebäude mit verschiedenen Schriftzügen. Auch in der Gemeinde Wolfwil und in Gemeinden im angrenzenden Kanton Aargau wurden mehrere Sachbeschädigungen festgestellt.

Nun gelang es der Polizei dank Hinweisen aus der Bevölkerung und den vorgenommenen polizeilichen Ermittlungen ein tatverdächtiger Mann eruiert und in Haft genommen werden. Der 18-jährige Schweizer ist geständig. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn zur Anzeige gebracht. (kps)