Brand in Hausanbau – Bewohner rechtzeitig evakuiert

Gegen 9 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung ein, dass an der Dorfstrasse ein Schopf brennt. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand der an ein Einfamilienhaus angebaute Schopf bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle und konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die Bewohner der Liegenschaft wurden zur Sicherheit evakuiert und vor Ort betreut. Verletzt wurde niemand. Zwei Kaninchen, welche sich im Schopf in einem Hasenstall befanden, konnten gerettet und an einen geeigneten Platz gebracht werden.

Die Brandursache ist noch unklar und wird abgeklärt. Der Schaden am Gebäude dürfte hunderttausend Franken übersteigen.