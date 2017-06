Ein stockbesoffener 42-Jähriger hat am Mittwochabend einem Intercityzug aus Berlin kurz vor Basel einen ausserplanmässigen Halt in Weil am Rhein (D) beschert. Mit 4,4 Promille hatte er so gepöbelt, dass Zugbegleiter ihn der Polizei übergaben, wie diese am Donnerstag mitteilte.