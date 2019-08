Am Dienstagmorgen, kurz vor 9.30 Uhr, war ein Lastwagenfahrer auf der Höhenstrasse in Egerkingen unterwegs. Bei einem Wendemanöver beschädigte der 46-Jährige an Granitsteinen am Fahrbahnrand den Treibstofftank seines Fahrzeuges. Laut Polizei gelangten vermutlich rund 200 Liter Diesel ins Freie.

Zur Bindung des ausgelaufenen Kraftstoffes wurde sofort die Feuerwehr Egerkingen aufgeboten. «Gemäss derzeitigen Erkenntnissen dürfte kein Treibstoff ins angrenzende Gewässer geflossen sein», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Der kontaminierte Boden werde noch abgetragen.

Der beschädigte Lastwagen musste abgeschleppt werden. Neben Polizei und Feuerwehr waren ebenfalls der Brunnmeister, der Werkhof Egerkingen sowie das Amt für Umweltschutz im Einsatz. (kps)

Die aktuellen Polizeibilder: