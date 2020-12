Bankomat am Bahnhof Killwangen-Spreitenbach gesprengt – Täter flüchtig

In der Nacht auf Mittwoch wurde am Bahnhof Killwangen-Spreitenbach ein Bankomat gesprengt. Eine Bewohnerin der Nachbargemeinde Neuenhof berichtet auf Facebook, dass es nachts «dreimal geknallt» habe. Andere schrieben von Polizeikontrollen ausgangs Neuenhof in Richtung Autobahn oder an der Ausfahrt Wettingen Ost.

Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau bestätigt auf Nachfrage: «Gegen 3 Uhr nachts sind mehrere Meldungen von Explosionen bei der Polizei eingegangen.» Rasch sei klar gewesen, dass Geldautomat am Bahnhof gesprengt worden war.

Am Tatort zeigte sich ein Bild der Zerstörung, berichtet die Kantonspolizei. So klaffte ein grosses Loch in der Aussenmauer, in welche der vollständig zerstörte Geldautomat eingelassen war. Der Vorplatz war mit Backsteinen und Trümmern übersäht.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Grossfahndung gelang der Täterschaft die Flucht.