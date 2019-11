Autofahrerin baut einen Unfall und begeht Fahrerflucht — Polizei sucht Zeugen

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz vor 14.30 Uhr in Ennetbaden auf der Ehrendingerstrasse, wie die Kantonspolizei Aarau mitteilt. Vom Kreisel 'Höhtal' fuhr eine unbekannte Autolenkerin mit ihrem Toyota Prius, silber in Richtung Höhtal.

Kurz nach dem Kreisverkehr führte diese jedoch ein Wendemanöver aus und kollidierte beim Weidereinbiegen auf die Hauptstrasse mit dem korrekt entgegenkommenden Auto. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr diese in Richtung Ennetbaden weg.



Der Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Deshalb sucht die Kantonspolizei Augenzeugen. Personen, welche Beobachtungen gemacht haben, insbesondere die Lenkerin des Unfallwagens, sind gebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau, Mobile Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) zu melden.