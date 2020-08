Autofahrer übersieht Velofahrerin im Kreisverkehr – er muss den Fahrausweis abgeben

Ein 81-jähriger Autofahrer übersah am Dienstagmorgen beim Einfädeln in den Kreisverkehr eine Velofahrerin. Das Auto und das Fahrrad prallten zusammen. Die 39-jährige Zweiradfahrerin verletzte sich dabei leicht. Die Ambulanz brachte sie daraufhin ins Spital. Dies berichtet die Kantonspolizei am Dienstag Nachmittag.

Sowohl am Auto wie auch am Velo entstanden leichter Sachschaden.

Der Lenker wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Seinen Führerausweis musste er abgeben. (mma)

Aktuelle Polizeibilder: