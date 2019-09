Am Dienstagabend fuhr ein Autofahrer auf der Autobahn A14 Richtung Zug. Kurz nach der Raststätte St. Katharina geriet das Auto aus noch ungeklärten Gründen in Brand. Der Fahrzeuglenker konnte das Auto verlassen und wurde nicht verletzt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Auto bereits in Vollbrand.

Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Emmen. Zur Reinigung der verschmutzten Fahrbahn wurde eine Putzmaschine des zentras aufgeboten.

Das Auto erlitt Totalschaden. Zudem wurden der Strassenbelag und die Leitplanke beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 21‘000 Franken.

