Auto übersieht Traktor im Kreisel – Traktorfahrer leicht verletzt

Ein 67-jähriger Automobilist bog in den Kleeblatt-Kreisel in Berikon und übersah dabei wohl einen Traktor, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Dies berichtet die Kantonspolizei am Donnerstag in einer Mitteilung. Der Traktor und das Auto kollidierten und der 59-jährige Traktorfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der beteiligte Autofahrer blieb hingegen unverletzt.

Der Sachschaden betrage ca. 10'000 Franken, so die Kapo weiter. Sie klärt nun den genauen Unfallhergang

ab. (mma)

Aktuelle Polizeibilder: