Der Unfall ereignete sich gegen 06.45 Uhr just vor dem Rathausentunnel in Fahrtrichtung Zürich, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Zwei Personen klagten über Schmerzen und wurden zum Arzt gebracht. Drei Autos mussten abgeschleppt und die Fahrbahn von ausgelaufener Flüssigkeiten gereinigt werden. All das führte zu langem Rückstau im Morgenverkehr.