Am Donnerstagabend um 18.30 Uhr fuhr ein 56-jähriger Italiener mit seinem Alfa Romeo von Sisseln Richtung Laufenburg, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. In der Folge kam es zu einer heftigen Auffahrkollision. Der Alfa prallte in einen vor ihm befindlichen Nissan, welcher in zwei weitere Fahrzeuge geschoben wurde.

Der Unfallverursacher aus dem Kanton Thurgau dürfte die stehende Kolonne zu spät erkannt haben. Vier Personen mussten durch die Ambulanzen betreut und zur Kontrolle ins Spital geführt werden. Der Sachschaden wird auf zirka 50'000 Franken geschätzt. (sku)

Aktuelle Polizeibilder vom September: