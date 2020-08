Auffahrkollision vor Kreisel – eine Person verletzt

Eine 52-jährige Frau fuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag um ca. 3 Uhr morgens von Liestal her kommend Richtung Kreisel in der Frenkendörferstrasse. Da sich im Kreisverkehr zwei Autos befanden, gwährte sie diesen vorschriftsgemäss Vortritt, indem sie anhielt. Dies überraschte den hinter ihr fahrenden 34-jährigen Lenker eines weiteren weissen Personenwagens. Dieser fuhr frontal auf das Heck des stehenden Autos auf. Dies schreibt die Kantonspolizei Baselland am Samstag die bisherigen Erkenntnisse in einer Medienmitteilung.

Die Lenkerin des vorderen stehenden Fahrzeuges wurde dabei verletzt und musste durch den Sanitätsdienst in ein Spital verbracht werden.

Beide Autos mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (mma)

