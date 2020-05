900 Meter in die Tiefe: Italiener stürzt im Tessin zu Tode

(dpo) Der Italiener habe sich am Sonntag auf dem Rückweg von seinem Landhaus auf italienischem Gebiet befunden. Er sei dabei am Berg Sighignola in unwegsamem Gebiet rund 900 Meter in die Tiefe gestürzt, heisst es in einer Medienmitteilung der Tessiner Kantonspolizei vom Montag.

Die Gründe für den Sturz des Italieners sind Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. An der Bergungsaktion, die bereits am späten Sonntag begonnen hatte, waren laut Mitteilung die Kantonspolizei, die Alpine Rettung Schweiz und Retter der Rega beteiligt.

