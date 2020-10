61-jähriger Schweizer Opfer des Tötungsdelikts von Interlaken

Am Montag hatte die Polizei Anhaltspunkte, um wen es sich beim Todesopfer handelt. Unterdessen ist auch die formelle Identifikation erfolgt, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilten.

Auf den am Montag erlassenen Zeugenaufruf der Polizei sind verschiedene Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Ihnen gehen die Ermittler nun nach.

Auch die polizeilichen Arbeiten in der Liegenschaft beim sogenannten "Des Alpes-Areal" werden weitergeführt. Die Spurensicherung gestaltet sich nach Polizeiangaben aufwändig und zeitintensiv. Die Arbeit dürfe noch mehrere Tage in Anspruch nehmen. Danach wird das Spurenmaterial ausgewertet.

Im Zuge der Ermittlungen wurde am Höheweg auch eine Drohne eingesetzt, um die Örtlichkeiten rund um die Liegenschaft zu dokumentieren.

Am Montagmorgen war die Polizei alarmiert worden, dass in der Liegenschaft am Höheweg ein Mann tot aufgefunden worden sei. Nach ersten Erkenntnissen wies der Mann Verletzungen auf, die ihm durch stumpfe Gewalt zugefügt worden waren. Weiterführende Untersuchungen, insbesondere zur genauen Todesursache, sind am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern noch im Gang.