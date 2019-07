In Wohlen stürzte eine E-Bike Fahrerin am frühen Dienstagabend gegen 17.45 Uhr und verletzte sich mittelschwer. Sie fuhr von Villmergen herkommend auf der Wohlerstrasse in Richtung Wohlen, als sie aus noch nicht geklärten Gründen stürzte. Passanten fanden die Lenkerin liegend auf der Einspurstrecke, so die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung am Mittwoch.

Die Ambulanzbesatzung brachte sie umgehend ins Spital. Die Kantonspolizei klärt nun den Unfallhergang ab. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blut- und Urinentnahme angeordnet.



Die Mobile Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) bittet Augenzeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu melden. (mon)

Die Polizeibilder vom Juli 2019: