21-jähriger Motorradfahrer nachts auf Autobahn ohne Helm unterwegs – und ohne Führerschein

Eine Frau meldete um 2.50 Uhr der Polizei, dass sie auf der Autobahn einen Töffli-Lenker gesehen habe, wie die Kantonspolizei Solothurn mit. Er sei auf dem Pannenstreifen in Richtung Verzweigung Härkingen unterwegs gewesen.

Eine Patrouille hat gemäss Mitteilung den Mann wenig später in der Ausfahrt der Autobahn A2 angehalten und kontrolliert. Er habe angegeben, dass er in Olten losgefahren und vermutlich falsch abgebogen sei und so auf die Autobahn gelangte.

Gemäss Mitteilung hatte der Mann einen Atemalkoholwert von 0,4 Milligramm pro Liter und war ohne Führerschein unterwegs.

