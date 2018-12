Die Meldung zu einem schweren Verkehrsunfall in Herzogenbuchsee ging bei der Kantonspolizei Bern am Donnerstag, kurz nach 16.30 Uhr, ein. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Lastwagen von der Wangenstrasse herkommend via Unterstrasse in Richtung Bern unterwegs.

Gleichzeitig fuhr ein Velolenker auf der Bitziusstrasse in Richtung Unterstrasse. Aus noch zu klärenden Gründen kam es in der Folge im Bereich der Kreuzung Bitziusstrasse-Unterstrasse zur Kollision.

«Der Velofahrer wurde beim Unfall schwer verletzt», teilen die Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau und die Kantonspolizei Bern mit. Er wurde von mehreren vor Ort anwesenden Personen betreut, ehe ihn ein Ambulanzteam und eine Crew der Rega medizinisch versorgten.