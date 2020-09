14-jährige Velofahrerin von Auto angefahren und verletzt

Eine 55-jährige Automobilistin fuhr am Donnerstagmorgen in den Kreisverkehr auf der Bremgartnerstrasse in Merenschwand. Vermutlich missachtete sie dabei den Vortritt einer 14-jährigen Fahrradfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Dies schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung am Donnerstag. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Fahrradfahrerin wurde verletzt und zur Behandlung ins Spital überführt. Die Autofahrerin blieb hingegen unverletzt.

Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Franken. Die Kantonspolizei klärt nun den genauen Unfallhergang

ab. (az)

