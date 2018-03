Im Kirchenchor Hägendorf-Rickenbach – der neulich mit einem furiosen Barockkonzert von sich reden gemacht hat – tragen zwei der treusten Sänger den Vornamen Paul. Der eine, Paul Loser, ist 76-jährig und ein fester Wert im Bass. Der zweite Paul, mit Nachnamen Imhof, ist 65-jährig und ein zuverlässiger Tenor. Der Zufall will es, dass beide Pauls heuer ihr Jubiläum für 40 Jahre aktives Singen feiern. An der diesjährigen Generalversammlung des Kirchenchors Hägendorf-Rickenbach wurden die verdienten Sänger mit der bischöflichen Auszeichnung «Fidei ac meritis - in Treue und Verdienst» geehrt. Sie erhielten von Chorpräsidentin Irène Dietschi eine vergoldete Medaille an gelb-weissem Band sowie eine Urkunde überreicht.

Paul Loser hatte das Chorsingen in Wil SG entdeckt – und dort seine spätere Frau Marlis kennengelernt. Sie seien ein klassisches Kirchenchorpaar und hätten dieses Hobby auch als Zugezogene in Hägendorf mit Leidenschaft gepflegt, erklärte der Geehrte. Nebst dem Gesang kümmert sich Paul Loser im Vorstand seit vielen Jahren um die Chorkasse. Auch die Sängerpässe der Mitglieder oder die Website pflegt er gewissenhaft.

Paul Imhof und seine Frau Raphaela wurden 1977, nachdem sie nach Hägendorf gezogen waren, für den Kirchenchor angeworben: «Wir erhielten einen Anruf vom damaligen Pfarrer Franz-Xaver Meier, er wolle uns besuchen.» Aus diesem Besuch resultierte eine Einladung in den Kirchenchor, dem Paul Imhof ebenso wie seine Frau bis heute die Treue halten. Wie sein Namensvetter ist auch Paul Imhof in der Kirche noch anderweitig engagiert, so etwa beim jährlichen Palmenbinden für den Palmsonntag.

Für 30 Jahre Singen wurde an der GV Rosa Niederberger geehrt. Mit Jahrgang 1934 ist sie die älteste Aktivsängerin im Chor – und gehört zu jenen, die in den Proben kaum je fehlen.