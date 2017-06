Die besten Nachwuchsmannschaften der Schweiz kämpften in Neuhausen um Titel und Ehre. Bremgarten war in den Kategorien U13 und U15 am Start. Mit einem kleinen taktischen Manöver wurden die Medaillenchancen schliesslich erhöht. Die klare Nr. 1 im U13-Team, Robin Renold, wurde in die U15-Mannschaft „befördert“. Dadurch erhoffte man sich den entscheidenden Vorteil im Kampf um die Bronzemedaille. Und am Schluss ging die Rechnung voll auf. Jannick Renold, Dominic ILL und Robin Renold spielten sich souverän in die Halbfinals. Dort war gegen den späteren Sieger Neuhausen nichts zu holen. Doch im entscheidenden Spiel um die Bronzemedaille konnte Jannick mit drei Siegen und Robin mit zwei Einzelerfolgen, sowie dem Gewinn vom Doppel, die Medaille sichern. Zwanzig Jahre nach dem letzten Medaillengewinn an einer Team-Schweizer Meisterschaft darf der TTC Bremgarten wieder feiern.

Eine Woche später waren dann auch die Senioren an der Reihe. Auch hier waren zwei Mannschaften in Genf am Start. Das Team in der Kategorie O40 hatte keine reelle Medaillenchance, hingegen die Mannschaft rund um den mehrfachen Schweizer Meister Stefan Renold in der O50 Kategorie durfte sich berechtigte Hoffnungen machen. Peter Sonderegger, Erich Widmer und Berzad Durmic komplettierten das Team und holten Sieg um Sieg. In den Direktduellen um den Titel gegen Baar und Zürich-Affoltern konnten sogar zwei Unentschieden erkämpft werden und somit blieb man ohne Niederlage an diesem Wochenende. Schlussendlich resultierte eine sensationelle Silbermedaille.