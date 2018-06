Am kommenden Sonntag 10. Juni findet auf dem Kunstrasen im Kleinholz die FinalFour Runde der U15 Elite-Meisterschaft statt. Nur eine knappe Woche später, am Samstag 16. Juni als Schlusspunkt auch noch die U15 Mädchen Finalrunde. Beide Finalturniere erfreulicherweise mit Oltner Beteiligung. Bei den Mädchen stehen sogar zwei Oltner Teams mit Medaillenambitionen am Start...

U15 Elitejunioren des HC Olten im Halbfinal gegen Erzrivale Rotweiss Wettingen

Das U15 Elite Fanionteam des HCO schliesst die Zwischenrunde in der Gruppe B auf dem 2. Platz ab und qualifiziert sich damit für den Playoff-Halbfinal gegen Erzrivale Rotweiss Wettingen. Die Qualifikation wurde mit je 2 klaren Siegen gegen Red Sox Zürich und Luzerner SC 2 zwar deutlich erreicht, vom Gruppensieger Servette Genf wurde man aber zweimal relativ deutlich geschlagen. Die Analyse dieser Spiele zeigt in erster Linie mangelnde Effizienz im Abschluss. Da waren die Genfer Gegner klar effizienter. Gegen den klaren Meisterschaftsfavoriten aus Wettingen braucht es im Halbfinale aber sicher keine Extramotivation. Die Duelle gegen Rotweiss waren schon immer hartumkämpft und versprechen einen Junioren-Hockeyleckerbissen für die Zuschauer. Im anderen Halbfinal stehen sich Servette Genf und der Luzerner SC gegenüber. Mit der Qualifikation für die Finalrunde hat der HCO das Saison-Minimalziel erreicht, was an sich schon eine tolle Leistung für das Team ist. Im Vergleich zu den anderen drei Teams mit jeweils nur ein bis zwei Mädchen im Kader, stehen nämlich beim HC Olten wie gewohnt neben den 4 Jungs ganze 9 Mädchen im Einsatz! Trotz immer grösser werdendem Mädchenanteil konnte sich der HCO bei den U14- und U15 Elitejunioren immer unter den Top 4 klassieren. Nun ist die Zeit reif für den grossen Elite-Coup…

Finalrunde U15 Elite, Kleinholz Olten, Sonntag 10. Juni 2018: Halbfinals 10:30 HCO - RWW, 11:30 LSC - SHC / Bronzespiel 12:30, Final 13:30

Team HCO U15 Elite1 (Coach Hebi Grütter): Hanna Studer (Goalie), Diana Hoxhaj (Captain), Sina Muggli, Elena Jäggi, Dunja Härtsch, Jasper Härtsch, Sofia Thüring, Flurina Conz, Andrin Eugster, Cherylin Schärer, Nina Buri, Corsin Rauch, Gian Zehnder

Die HCO-Elite-Reserven spielen gleichentags die letzten beiden Spiele der Klassierungsrunde in Genf gegen GC Zürich und Black Boys Genf. Das Team wartet weiter auf die ersten Erfolgserlebnisse, sprich Punkte. Nach einer kontinuierlichen Leistungssteigerung in jedem Spiel wäre dem noch jungen, hungrigen Team ein Teilerfolg zum Saisonabschluss zu gönnen.

Team HCO U15 Elite2 (Coach Rahel Stampfli): Linda Gutknecht (Torhüterin), Lena Grütter (Captain), Leonie Burkhardt, Vianne Grütter, Anja Buri, Christina Colas, Selina Roth, Dshamilja Tischenko, Anna Schneider, Jana Grütter, , Mariana Uehlinger, Beni Schwab (verletzt: David Blum)

Resultate, Tabellen und Spielpläne U15-Elite Feldsaison 2017/2018: http://www.swisshockey.org/index.asp?inc=meisterschaft/index.asp&s=F2017&l=19

U15 Mädchen Finalrunde mit zwei Oltner Teams als Mitfavoriten!

Die beiden Oltner U15-Mädchen-Teams haben die Qualifikation der Ostgruppe auf den Rängen 1 und 2 sehr erfolgreich abgeschlossen und gehören damit alle beide zu den Favoriten auf den Feldmeistertitel, den der HCO nach 2016 und 2017 zum dritten Mal in Serie nach Olten holen könnte. 2017 gab es neben Gold sogar noch die Bronzemedaille für das Team HCO2. Wie schon in der Halle heissen die grossen Konkurrentinnen im Kampf um die Medaillen Luzern und Rotweiss Wettingen. Gegen die Aargauerinnen haben die Dreitannen­städterinnen nach der knappen 1:2 Finalniederlage in der Hallenmeisterschaft noch eine Rechnung offen…

Aussenseiterchancen auf einen Medaillencoup hat sicher auch die Spielgemeinschaft Basel/Olten, die in der Qualifikation jeweils nur sehr knappe Niederlagen erlitten hat. Gespannt sein darf man auf die Spielstärke von Black Boys Genf und HC Là Côte, die sich aus der Westschweizer Gruppe für die Finalrunde qualifiziert haben.

Finalrunde U15 Mädchen, Kleinholz Olten, Samstag 16. Juni 2018:

Gruppe A: 10:00 HCO - Luzerner SC, 11:30 HCO - Red Sox Zürich, 13:40 HCO - HC Là Côte

Gruppe B: 10:00 HCO2 - SG Basel/Olten, 12:10 HCO2 - RW Wettingen, 13:00 HCO2 - Black Boys HC Genf

Bronzespiel (Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B) 14:30, Final (Erster Gruppe A - Erster Gruppe B) 14:30

Team HCO U15 Mädchen1 (Coach René Buri): Linda Gutknecht (Torhüterin), Diana Hoxhaj (Captain),

Sina Muggli, Nathalie Jansen, Sofia Thüring, Lena Grütter, Mariana Uehlinger, Anna Schneider, Nina Buri, Cherylin Schärer, Elena Jäggi, Aurélie Wagner

Team HCO U15 Mädchen2 (Coach Hebi Grütter): Hanna Studer (Torhüterin), Flurina Conz (Captain),

Vianne Oetiker, Anja Buri, Dunja Härtsch, Christina Colas, Selina Roth, Dshamilja Tischenko, Jana Grütter, Anabel Jansen, Leila Lysser, Mara Müller

Team BHCO U15 Mädchen (Spielgemeinschaft Basler HC/HC Olten): Alina Gunziger, Leonie Burkhardt, Elena Schneider

Resultate, Tabellen und Spielpläne U15-Mädchen Feldsaison 2017/2018:

http://www.swisshockey.org/index.asp?inc=meisterschaft/index.asp&s=F2017&l=49