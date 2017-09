mgt. Am Freitag 22. September wurden mit einem Doppelkonzert die beiden erneuerten Flügel an der Rudolf Steiner Schule in Schafisheim eingeweiht.

Dank verschiedenenen glücklichen Umständen konnte ein Schmiedmayer-Flügel von 1928 und ein Ibach von 1911 der Schule übergeben werden.

Der international bekannte und auch an der alten Kanti Aarau lehrende Tomas Dratva* spielte an den zwei neuen Plätzen der Instrumente - man folgte ihm nach dem ersten Konzert über die Strasse in den zweiten Saal - in einer eigenen Auslese Stücke, die um die Zeit der Baujahre der Instrumente entstanden sind.

Werke von Bloch, Janacek, Debussy, Honegger, Schönberg & Liszt erklangen als Reminiszenz und gleichzeitig neu zur Begeisterung der zahlreichen Zuhörer.

Für den Ibach Flügel wurde vom Klavierbaumeister Ray Seifert von Chemnitz, der am Abend anwesend war, ca. 2500 Stunden für die Restauration aufgewendet.

Ein ähnlicher Ibach-Flügel, so erzählte uns Tomas Dratva*, stand (und steht noch heute) im Zimmer vom Komponisten Arnold Schönberg. Als Besonderheit weist dieser Flügel übrigens zwei zusätzliche tiefe Basstöne (G & Gis) bzw. Tasten auf, somit sind es 90 anstelle der üblichen Anzahl von 88.

Am Benefizkonzert (Sonntag, den 5. November 2017 um 17 Uhr) mit dem Orchester Collegium Cantorum und den Solistinnen Seraina Ineichen (Klarinette) und Rebecca Ineichen (Klavier) wird der Ibachflügel bereits wieder zum Einsatz kommen.

*www.pianoversal.com