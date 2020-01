Zusammen 125 Jahre Vereinstätigkeit

An der GV vom 10. Januar im Rest. Post in Bözen durften sechs langjährige Mitglieder der Frauenriege Effingen für ihre Vereinstreue geehrt werden. Das 10-jährige Jubiläum feierten Feli Monardo und Susi Widmer. Für 20 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden Bernadette Studer und Erika Näf ausgezeichnet. Lisbeth Morgenthaler wurde für 30 Jahre Vereinstätigkeit geehrt. Heidi Schär trat 1985 in die Frauenriege Effingen ein, just das Geburtsjahr unseres zweitjüngsten Mitglieds. Heidi ist seit 35 Jahre in der Frauenriege. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Geehrten für ihre langjährige Treue.