Noch auf der Fahrt von Basel nach Langenthal hatte Silvan Wicki für seine Semesterprüfungen gelernt und an einer Arbeit für die Schule geschrieben. Nur wenige Stunden später gelingt es ihm, sein erstes Saisonziel zu erreichen: Er läuft über 100m in 10.31s eine neue PB und unterbietet damit die Limite für die EM in Berlin (D) 2018.

EM-Limite, Aargauer- und Vereinsrekord

Zugleich verbessert er den Vereinsrekord aus dem Jahre 2008 um 0,19s und den Aargauerrekord aus dem Jahre 2003 um 0.05s. Das war ihm aber noch nicht genug: Wenig später steht er über die doppelte Distanz wiederum als grosser Favorit am Start, läuft mit 20.60s eine neuerliche PB und zugleich die schnellste Zeit, die ein Aargauer Athlet je gelaufen ist.

Die EM-Limite über 200m (20.90s) ist er bereits im letzten Jahr mit 20.70s gelaufen. Mit seinen beiden Starts holte er zwei Mal die volle Punktzahl und trug damit wesentlich zum Sieg der Männer bei. Dass da noch mehr geht, ist nicht zu bezweifeln. Wir sind gespannt und stolz auf dich.