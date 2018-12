Samichlaus im Wandersmann

Trotz Regen und Kälte, wurde am 2. Dezember 2018 im Wandersmann Kölliken der Traditionelle "Samichlaus im Wald" mit vielen Kindern gefeiert. Diesen Anlass haben seit 1983 die Naturfreunde Kölliken jährlich erfolgreich und mit Freude organisiert. Nur ein einziges Mal wegen Sturm, wanderte der Samichlaus bis zum Schützenhaus. Dieses Jahr wurde die Tradition zum ersten Mal von BoA Veranstaltungen Kölliken durchgeführt.

Der Samichlaus und Schmutzli konnten die gut gefüllten Chlaussäckli an viele Kinder verteilen. Bei Kuchen, Kaffe, Punsch, Tee, sowie neu auch Glühwein konnten sich auch die Erwachsenen warm halten und den 1. Adventsnachmittag bei guter Laune und stimmungsvoller Weihnachtsmusik geniessen. Das BoA Team dankt den Naturfreunden Kölliken ganz herzlich für das Vertrauen und die Übergabe. Für das BoA Team gilt weiterzuführen, was viele von Ihnen als Kind auch erleben durften. Es ist unser Anliegen auch in Zukunft den Kindern dieses Erlebnis zu ermöglichen. Der Samichlaus dankt allen Besuchern ganz herzlich fürs kommen, speziell auch für die Zeichnungen und Guetzlis von den Kindern. JJ/2.12.18