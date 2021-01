Zuchwiler Wunschbaum überbringt Neujahrswünsche an Bevölkerung

Seit dem 27. Dezember 2020 hingen 18 Glücks-Kleeblätter mit Wünschen für Zuchwil an der Linde vor dem Gemeindehaus.

Die Zuchler*innen staunten nicht schlecht, als sie die Kleeblätter plötzlich am Baum sahen. Alle waren ratlos, sogar die Einwohnergemeinde selbst. Es wurden Rundmails und Nachrichten in Whatsapp-Gruppen versendet, ohne dass die Initiant*innen ausfindig gemacht werden konnten.

Ein Aufruf des regionalen Radiosenders «Radio 32» brachte dann die Auflösung – es waren Politiker*innen am Werk. Die CVP Zuchwil wollte mit dieser Aktion, in dieser ausser-gewöhnlichen Zeit etwas Freude in den Alltag bringen und ein positives Zeichen setzen.

Die Pandemie beeinflusst unser Leben seit vergangenem März. Es fällt uns allen zunehmend schwer, auf Dinge zu verzichten, die vorher selbstverständlich schienen. Die CVP Zuchwil ist sich aber sicher, dass wir mit der Solidarität, die unter der Zuchler Bevölkerung spürbar ist, diese Situation gemeinsam überstehen werden.

Die CVP Ortspartei wünscht sich für Zuchwil Gesundheit, Zufriedenheit, Offenheit, Lebensqualität, Stabilität, Gelassenheit, Vertrauen, Mut zu verzeihen, Solidarität, offene Dialoge, Visionen, lachende Kinder, Nähe und Umarmungen.

Gehen wir die Herausforderungen gemeinsam mit Zuversicht an.

Marco Galantino

Parteipräsident CVP Zuchwil

www.cvp-zuchwil.ch