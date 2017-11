Für einen Tag verwandelte sich das Tageszentrum in Aarau in ein gut besuchtes Restaurant. Die Gäste, ihre Angehörige und die Mitarbeitenden des Aargauer Roten Kreuzes genossen dort am Wochenende einen gemeinsamen Brunch.

Aarau.- Nicht Spiele, Zeitungen oder Bastelmaterial stehen an diesem Samstagmorgen auf den Tischen des Gemeinschaftsraums sondern Käse, Spiegeleier, Zöpfe und Torten. Das Tageszentrum für körperlich und psychisch beeinträchtigte Personen in Aarau hat seine Gäste und deren Familien zum Brunch eingeladen.

Voller Magen und geschwellte Brust

Viele der rund 20 Partner, Eltern und Geschwister, die angereist sind, lernen „endlich“ die Betreuerinnen und Betreuer kennen, von denen ihre Angehörigen zu Hause immer erzählen. Entsprechend wird an den festlich dekorierten Tischen viel geredet und gelacht. Natürlich kommt auch das Essen nicht zu kurz. Das reichhaltige Buffet, das die Gäste und das Team des Tageszentrums vorbereitet haben, lässt keine Wünsche offen. An den Tagen zuvor haben sie gemeinsam eingekauft, Zöpfe, Brownies und Rüeblitorten gebacken, Kürbissuppe gekocht und den Gemeinschaftsraum geschmückt. Die Angehörigen sind beeindruckt und ihr grosser Appetit sorgt bei den Köchen für eine mit Stolz geschwellte Brust.

Wer sich nicht nur von den kulinarischen Künsten, sondern auch von der Tagesstruktur der Rotkreuz-Institution überzeugen will, kann das an einem kostenlosen Schnuppertag tun. Mehr Informationen unter: www.srk-aargau.ch oder telefonisch unter: 062 824 05 15.