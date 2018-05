Zeit für ein gutes Frühstück? Dann sind Sie bei uns gerade richtig!

Herzliche Einladung zum Quartierbrunch Sonntag 17. Juni ab 10.00 – 13.00 Uhr. Bei schönem Wetter: in der Hofstatt, Schlechtwetter: im Salzhaus

Um 11.00 Uhr und 12.00 Uhr Musikalische Performance von Michael Baumann

Fotoausstellung von Lubomira Veselovska «Fenster in der Altstadt, was ist wo»? Kommen Sie zu frohen Begegnungen im Ambiente der schönen Hofstatt.

Wir freuen uns auf grosse und kleine Gäste auf Leute von nah und fern. Vorstand Quartierverein Altstadt und Umgebung.