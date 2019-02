Zäme Zämestah – Aktion der Jungen

Am Donnerstag, den 31. Januar 2019 von 19.00 bis 23.00 Uhr organisierten die Jungen (Frauen und Männer) den Anlass «Zäme Zämestah Limmattal». Unter dem Motto wir wollen mitdiskutieren und unsere Meinung kundtun, kamen 25 Teilnehmer. Kantonsrat und Parteipräsident der Sektion Dietikon Rochus Burtscher wie auch Vizepräsident Ralph Hofer konnten mit einem kurzen Inputreferat aufzeigen, weshalb sie die Aktion begrüssen. Der Apéro wurde durch die SVP Sektion Dietikon offeriert.

Rochus Burtscher Mitglied der Bezirksparteileitung der SVP Bezirk Dietikon begrüsste die Anwesenden und freute sich über deren rege Initiative. Er war begeistert, dass sich die Jungen einbringen und so ihre eigene Meinung bilden. Der Anlass ist definitiv keine Eintagsfliege, wie er sich von den Organisatoren versichern liess. Sie sind bereits am Planen der nächsten Veranstaltung, die am 16. März stattfinden soll. Ralph Hofer, Vizepräsident der Sektion Dietikon doppelte nach und ist gewillt selbst Hand anzulegen, um diese Bewegung zu stärken und weiter auszubauen. Wir freuen uns über die nächsten Anlässe. Für mehr Informationen, wenden Sie sich an jennifer.fischer.svp@gmx.ch

Kantonsrat Rochus Burtscher

Mobile 079 501 05 58

www.svp-bezirk-dietikon.ch

info@svp-dietikon.ch