Auch in diesem Jahr führt die Musikgesellschaft Zetzwil ihr beliebtes Wuhrfest durch. Der Anlass findet am Sonntag, 17. Juni, im Wuhrpark unmittelbar bei der Wuhrhütte statt. Bei schlechtem Wetter würde man in die Mehrzweckhalle Zetzwil dislozieren.

stc. Um 10 Uhr wird das Fest mit einem Waldgottesdienst eröffnet, den die Musikgesellschaft Zetzwil (Direktion: Lukas Haefeli) mit Kirchenliedern und Zwischenspielen umrahmt. Gegen 11 Uhr eröffnet die Musikgesellschaft den Wirtschaftsbetrieb. Um ca. 12 Uhr ist dann Zeit für den Beginn des Unterhaltungsteils, den die Musikfreunde aus Gontenschwil eröffnen. Ihr Konzert steht unter der Leitung von Dieter Würgler, Dirigent und Präsident der MGG sowie «Vize» der MGZ. Wir heissen die Gontenschwiler Musikanten herzlich willkommen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Aufgrund der grossen Nachfrage steht natürlich wiederum «heisser Beinschinken mit Kartoffelsalat» nebst allerlei Grilliertem auf der Menükarte. Nicht zu vergessen und sehr zu empfehlen sind auch die verschiedenen Kuchen und Torten, die von den Musikantenfrauen und Freunden des Vereins liebevoll kreiert wurden. Übrigens, es gibt auch eine Tombola mit tollen Preisen, bei der als Attraktion wiederum ein Ster Holz zu gewinnen ist. Die Musikgesellschaft Zetzwil freut sich auf regen Besuch und wünscht allen schon jetzt einen schönen und sonnigen Tag. Bei unsicherer Wetterlage kann man sich unter Telefon 1600 (Vereine) über die Durchführung orientieren. Da in diesem Jahr kein Verschiebedatum vorgesehen ist, würde man den Anlass in der Mehrzweckhalle durchführen.