Zeit: Freitag, 28. Juni 2019 um 18.30 Uhr

Wie schmeckt Karottenkraut? Was kocht man aus Radieschenblatt? Esther Kern, Gemüsescout ( leaf-to-root.com ) und Autorin des preisgekrönten Buches «Leaf to Root – Gemüse essen vom Blatt bis zur Wurzel» (zusammen mit Sylvan Müller und Pascal Haag) klärt auf, welche Gemüseteile essbar sind und was man damit zubereiten kann. Wir werden mit vielen Ideen und Inspirationen für die ganzheitliche Gemüseverwertung aus unseren Gärten und den Balkontöpfen bereichert. Demo-Häppchen inbegriffen.