Das Wochenende vom 11. und 12. Mai 2019 stand ganz im Zeichen der Gemütlichkeit und dem fröhlichen Beisammensein.

Am Samstag führte die Musikgesellschaft Oberentfelden das Pizza-Fescht zum ersten Mal im Schützenhaus Oberentfelden durch. Bei stürmischem Wetter begrüssten wir viele Gäste in der heimelig eingerichteten Anlage am Waldrand. Ob Pizza Prosciutto, Vegi oder „della MGO“ jede einzelne Pizza wurde liebevoll vorbereitet und belegt, bevor sie im vorgeheizten Pizzaofen gebacken wurde. Zum richtigen Zeitpunkt wurde sie ganz knusprig den Gästen serviert. Nebst einem guten Glas Rotwein durfte natürlich auch der Limoncello zum Dessert mit vielen leckeren selbstgemachten Torten und Kuchen nicht fehlen.

Nach dem erfolgreichen Pizza-Fescht am Samstag, stand am Sonntag das traditionelle Muttertagskonzert an. Vor der reformierten Kirche in Oberentfelden spielte die MGO einige Stücke aus ihrem Repertoire. Von Beverly Hills, über Happy Marching Band zu In Harmonie vereint, war alles dabei. Allen anwesenden Müttern wurde ein Blümchen überreicht.

Die MG Oberentfelden genoss das intensive Wochenende mit gemütlichem und fröhlichem Beisammensein am Pizza-Fescht und im Anschluss an das Muttertagskonzert in der reformierten Kirche bei einem feinen Mittagessen.

Unseren nächsten Auftritt sehen Sie am Musiktag in Möhlin am Samstag, 25. Mai, wo wir ein Konzertstück zum Besten geben und im Anschluss am Paradewettbewerb teilnehmen werden.

Merken Sie sich bereits jetzt den 29. Juni vor: Auf dem Vorplatz des Schulhaus Isegüetli findet das Sommernachtsfest statt. Geniessen Sie leckere Grilladen und lauschen Sie einem Platzkonzert der MG Oberentfelden. Alle Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.mgoberentfelden.ch