Beginnen wir mit den letzten Minuten des Spieles:

59’15’’ Ausgleich zum 25:25 Birsfelden

59’27’’ Technischer Fehler STV Baden

59’45’’ TimeOut Birsfelden

Passiert wieder das gleiche wie im letzten Spiel der Saison 17/18, als die Birsfelder drei Sekunden vor dem Schlusspfiff das Siegtor und damit die Ligazugehörigkeit erzielten?

60’00’’ Der Linkshänder von Birsfelden scheitert – FERTIG!

Enttäuschung auf Badener Seite, Freude wiederum bei den Baslern – dem vermeintlichen Favoriten einen Punkt abgeknöpft, super!

Städtli 1 hätte diesen Fight eigentlich zwei Mal im ganzen Spiel gewinnen können – oder sogar müssen? Nach 12 Minuten stand das Score 3:7 für die Aargauer, beruhigend und – halt eben doch nicht! Fünf Minuten später der Ausgleich zum 7:7, heisst auch: fünf Minuten kein Tor erzielt! Das gleiche Szenario wiederholte sich in der zweiten Halbzeit: 41. Minute, 15:19 für den STV Baden, sieben Minuten später Ausgleich zum 22:22! Auch dieser Spielstand konnte nicht ausgenützt werden, weil der Killerinstinkt beim Team noch nicht funktioniert oder noch fehlt!

Das ganze Team auf Badener Seite muss sich grosse Abstriche gefallen lassen, sei es im Verwerten von glasklaren Chancen, sei es in der Verteidigung, wo noch nicht auf die verschiedenen Varianten des Gegners eingegangen werden konnte!

Staff und Spieler sind gefordert, denn bereits am nächsten Samstag kommen die Steffisburger nach Baden und die haben gegen Möhlin eine sehr gute Partie gezeigt! Klar kann man sagen, dass erste Spiele in der Saison immer sehr wacklig sind, aber auch das sollte ein Team, wie es der STV momentan hat, hintenan gestellt werden und abrufbar sein! Man hat in diesem Spiel gesehen, dass die Badener eine etwas feinere Klinge spielen können als der Gegner. Damit lässt aber sich nichts kaufen, wenn man es nicht abrufen kann!

Nächsten Samstag, 08. September tritt Städtli 1 zu Hause in der Aue gegen die Steffisburger an. Spielbeginn um 18:00 Uhr.