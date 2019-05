Geräteriege (Getu) Reinach

Anzahl Mitglieder: 45

Gründungsdatum: 1991

Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir heissen zwar «Getu Reinach», jedoch wohnen viele Turnerinnen nicht in dieser Gemeinde. Gesamthaft sind es acht verschiedene Dörfer, welche in unserer Riege vertreten sind. Da wir an der Kantonsgrenze wohnen, sind auch Luzernerinnen bei uns im Geräteturnen.

Jährlich findet im November die interne Riegenmeisterschaft statt, wobei die Turnerinnen gegeneinander im Einzelturnen antreten und um den Titel «Riegenmeisterin"» kämpfen. Der Wanderpokal gibt hier natürlich sehr grossen Ansporn!

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Für die meisten Turnerinnen ist dies das erste Eidgenössische Turnfest. Das Highlight von Frauenfeld 2007 und Biel 2013 war für die Kids das Übernachten in der Turnhalle oder im grossen Zelt, das tolle Freizeitprogramm und allgemein die riesen Grösse dieses Anlasses.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

… im dreiteiligen Vereinswettkampf unser Bestes geben, Spass und Freude haben. Der Wettkampf ist das einte, jedoch wollen wir auch das ETF geniessen und auch am tollen Freizeitprogramm teilnehmen. J