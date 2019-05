Damenriege Moosleerau

Anzahl Mitglieder: 33 Aktivmitglieder

Gründungsdatum: 1967

Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir sind eine grosse, junge, dynamische und aufgestellte Hühnertruppe, wobei jeder in den Disziplinen Team Aerobic, Grossfeld Gymnastik und Schulstufenbarren mitturnen und sich weiterentwickeln kann. Nebst unseren Wettkampfvorbereitungen schmeissen wir aber auch gerne für alle Partyhasen die legendäre «Loco Loco – Die ran an die Eier Party» am Donnerstagabend vor Karfreitag. Nach der Wettkampfzeit sollen dann die Lieblingsaktivitäten im Vordergrund stehen, wie beispielsweise das Keulenvölk, das Tennisturnier oder die Vereinsmeisterschaft. Aber natürlich sind wir Hühner nicht gerne alleine und freuen uns immer auf das Beisammensein, eine Grillparty oder unsere Reise ins Unbekannte.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Da wir eher eine junge Truppe sind, können sich aktuell viele nur ans ETF Biel 2013 erinnern. Nach drei super Vorführungen bei bestem Wetter, konnte unser Apéro leider nicht wie geplant beim Zeltplatz stattfinden. Trotz des Sturms liessen wir uns nicht unterkriegen, verschanzten uns in einem Sportgeschäft und konnten eine Übernachtungsmöglichkeit organisieren, da die Zelte leider weggeflogen waren. Die restlichen drei Tage konnten aber anschliessend als Fans und wilde Partyhühner in vollen Zügen genossen werden. Gerne hören wir aber auch den Ehrenmitgliedern und ehemaligen Mitgliedern zu, wenn sie ihre schönsten Erlebnisse der vergangenen Eidgenössischen Turnfeste verraten.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir …

… dem heimischen Publikum bei schönen Wetterbedingungen unser Können und unsere Leidenschaft für das Turnen zeigen, sowie unsere persönlichen Bestnoten der Wettkampfsaison erreichen. Anschliessend wollen wir gemeinsam das Turnfest in vollen Zügen geniessen, bekannte Vereine anfeuern, sowie die Partyhühner rauslassen. Und vielleicht dürfen wir nach einer durchzechten Partynacht eine neue Besitzerin des Hörndlipokals küren. Aber auf jeden Fall ist unser Motto: Dabei sein ist alles! Wir freuen uns riesig.