Männerturnverein Gipf-Oberfrick

Anzahl Mitglieder: 87

Gründungsdatum: 20.Februar 1948

Was macht unseren Turnverein speziell?

Der Männerturnverein Gipf-Oberfrick besteht aus zwei Riegen – der Faustballriege, die regelmässig an der Fricktalmeisterschaft, im Aargauer Cup und an diversen Turnieren teilnimmt und der Fitnessriege, in der wöchentlich Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht und Ausdauer trainiert werden. Auch der gemütliche Teil kommt nie zu kurz. Neben den jährlichen Vereinsanlässen wie Maibummel, Grillfest, Vereinsreise und Herbstwanderung sind wir viermal im Jahr unter dem Motto «Männerturner unterwegs» auf Achse und besuchen interessante Orte wie zum Beispiel die Umweltarena in Spreitenbach, das Klausjagen in Küssnacht oder das Schiefertafel Fabrik in Elm.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Das perfekte Festgelände 2007 mit der Zeltstadt in Frauenfeld. Beeindruckend war auch der minutiös getimte Auftritt der Patrouille Suisse am Ende der Festansprache von Bundesrat Samuel Schmid, der alle Anwesenden überraschte.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Mit der ganzen Turnerfamilie ein unvergessliches, tolles Fest verbringen. Neben den turnerischen Aktivitäten freuen wir uns auch auf die Pflege der Kameradschaft.