Damenturnverein Lenzburg

Anzahl Mitglieder: 11 Muki, 188 Jugend, 13 Juniorinnen, 53 Frauen, 14 Ehrenmitglieder, 39 Passivmitglieder

Gründungsdatum: 1910

Was macht unseren Turnverein speziell?

Der DTV Lenzburg besteht aus mehreren Abteilungen. Unser Ziel ist es, jedem Kind und jedem Jugendlichen, sowie allen turnbegeisterten Frauen jeden Alters eine sportliche Betätigung anzubieten, welche seinen / ihren Neigungen entspricht. Wir betreiben in unseren Abteilungen keinen Spitzensport, aber unsere Leiterinnen sind bemüht, das Training so auszurichten, dass je nach Können oder Wollen jede Turnerin mehr oder weniger Leistung erbringen kann. Die Spannbreite der Turnlektionen ist so vielfältig, wie unsere Mitglieder zum Beispiel Aerobic, Inline-Skating, Nordic- und Walking, Fitness und Gesundheitsturnen etc. Neben den turnerischen Aktivitäten, zu denen wir uns einmal pro Woche treffen, ist uns auch das gesellige Beisammensein sehr wichtig. Wir geniessen immer wieder unsere Turnfahrten, das «Abschlussbräteln» oder den jährlichen «Chlaushock».

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenöissisches Turnfest:

Jedes Eidgenössische Turnfest ist an und für sich ist ein tolles Erlebnis. Die vielen Eindrücke und Erlebnisse, die man jeweils mit nach Hause nimmt. Die Hochspannung am Anfang und das Fest nach dem Wettkampf sind ein Highlight jedes Turners.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir...

...unsere bestmögliche Leistung bringen, Spass haben und viele unvergessliche Eindrücke sammeln.