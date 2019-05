Ganz traditionell farbenfroh haben wir der Oltner Fasnacht unseren musikalischen Teil beigetragen. Es war das letzte Jahr mit unserer langjährigen Tambourmajorin Jasmin Kuhn, welcher wir in ihren sieben Jahren Amtszeit viel musikalisches Know-How und Können zu verdanken haben. Jean-Claude Gremaud wird die musikalische Leitung nun für sie übernehmen. Unsere restlichen Vorstandsmitglieder bleiben wie folgt bestehen: Alain Blum (Präsident), Patrick Frey (Kassier), Dennis Feuchter (Aktuar), Savina Maiolo (MaKoKo), Angela Peier (Zulo), Livia Küpfert (PR/Gönner).

Auch freut uns die Aufnahme von zwei Neumitgliedern Michelle und Marco. Yannick, Severin, Fine und Grégory wechseln von Grünspänen zu Hamburgern. Als vollwertige Aktivmitglieder dürfen wir Jacqueline, Samantha und Christian willkommen heissen. Nach weiteren ordentlichen Geschäften und zukunftsweisenden Entscheidungen können wir mit erfreulichem Vereinsgeist sowie Zusammenhalt weiterhin zuversichtlich in die Zukunft schauen. Aktuell zählen wir 24 Aktivmitglieder und freuen uns auf das nächste Jahr und die kommende Fasnachtssaison.

Luscht mit eus Fasnacht z’mache?

Wir proben jeweils am Mittwochabend 19:45 – 21:45 in unserem Zunftlokal an der Solothurnerstrasse 101 in Olten. Bist du musikbegeistert und möchtest aktiv an der Oltner Fasnacht teilnehmen? Dann melde dich bei uns: info@aentebuesi.ch oder schau an einer unserer freiwilligen Sommerproben vorbeischauen: 26. Juni und 31. Juli 2019.