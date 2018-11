Das Wintertraining ist die perfekte Kombination aus Spiel, Kraft, Koordination und Beweglichkeit!

Jeden Montag von 19.00 bis 20.00 organisiert der Turnverein Würenlos das Winterfit (ehemaliges Turnen für Jedermann) in der Mehrzweckhalle Würenlos. Unter der Instruktion von ausgebildeten Leiterinnen und Leitern kannst du eine Turnstunde der besonderen Art erleben. Das Winterfit ist die perfekte Kombination aus Spiel, Kraft, Koordination und Beweglichkeit. Du nimmst teil, wann du willst und so oft du willst. Teilnehmen kannst du ohne Anmeldung, ohne Vereinszugehörigkeit und ohne feste Verpflichtung. Bewegung und Spass sind garantiert.

Mach mit vom 5. November 2018 bis 25. März 2019!

Wann: jeden Montag, 19:00 bis 20:00 Uhr

Wo: Mehrzweckhalle Würenlos

Kosten: Fr. 5.- pro Lektion und Person

Bei Fragen wende dich an Corinne Aellig (aellig.corinne@bluewin.ch).

Weitere Informationen zu Winterfit

Der Schweizerische Turnverband hat zusammen mit der SUVA als Unterstützung für die Leiterinnen und Leiter der Turnvereine, vor fünf Jahren das Winterfit ins Leben gerufen. Mit dem Ziel Trainingsprogramme zu schaffen, die sowohl, die physischen Aspekte von Kraft, Koordination, Beweglichkeit, aber auch, die individuellen Gegebenheiten in den Vereinen, erfüllen. Mit Hilfe von sportwissenschaftlichen Fachexperten wurden vier Trainingsprogramme erarbeitet und in der Praxis getestet. Das Resultat lässt sich sehen. Mittlerweile bewegen sich rund 12‘000 Personen pro Saison zu Winterfit. Die garantierte Qualität für die Teilnehmer und die Funktionalität in der Turnhalle für die durchführenden Vereine wird von allen Beteiligten geschätzt.